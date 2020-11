Suisse : Rendez-vous virtuel de Simonetta Sommaruga avec les jeunes

Le coronavirus ayant empêché la tenue de la session des jeunes sous son format traditionnel à Berne, la présidente de la Confédération a répondu aux questions des citoyens en ligne samedi.

La présidente de la Confédération s’est livrée au jeu des questions et des réponses sur une plateforme en ligne samedi en début d’après-midi. Les questions sur le climat, l’impact de la pandémie et la participation des jeunes à la vie politique ont été les plus nombreuses.