Rendre gratuits capotes, dépistages et vaccins: objectif «zéro infection»

Le comprimé de l’espoir?

La prophylaxie préexposition (PrEP) est de plus en plus utilisée en Suisse, et pourrait le devenir encore plus. La prise de comprimés, régulière ou ponctuelle, permet de faire barrière efficacement à des infections au VIH lors de rapports sexuels. Jusqu’à il y a peu, la Suisse restreignait la vente des génériques de ce médicament et les coûts en étaient très élevés, puisqu’il ne peut être pris que via un suivi médical. Désormais, une boîte de 30 comprimés coûte 65 francs, soit dix fois moins qu’auparavant. Même chose que pour les dépistages: le remboursement par l’assurance aiderait dans certains cas, mais l’enjeu sera également de pouvoir atteindre et faire se sentir concernées les personnes pour qui le traitement est pertinent.