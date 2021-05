Allemagne-Norvège : Rendre l'énergie plus écolo passe par un câble sous-marin

Berlin et Oslo ont inauguré jeudi une infrastructure pour renforcer l’alimentation des deux pays en électricité verte et organiser la transition énergétique à l’échelle européenne.

Le câble électrique a une capacité de 1400 mégawatts. TenneT

C'est l'un des câbles électriques sous-marins les plus longs du monde. Jeudi, l'Allemagne et la Norvège ont officiellement inauguré cette ligne de 623 km, dont 516 sous la mer, qui relie les deux pays. La cérémonie, virtuelle, s'est déroulée en présence de la chancelière allemande Angela Merkel et de la Première ministre norvégienne Erna Solberg.

Baptisé Nordlink, ce câble «est un pas important pour le virage énergétique allemand et l’intégration du système électrique européen», a expliqué un expert. L'infrastructure permet d'échanger du courant électrique vert entre les deux pays en fonction des besoins et de la production. L'Allemagne produit de l'électricité notamment grâce au solaire et à l'éolien, deux sources intermittentes tributaires de l'ensoleillement ou du vent.

Dans les deux sens

L’interconnexion entre la Norvège et l’Allemagne contribue à la sécurité de l’approvisionnement: lorsque le vent ne souffle pas assez fort et que le rayonnement solaire est faible outre-Rhin, l’électricité issue des centrales hydroélectriques norvégiennes pourra être acheminée vers la première économie d'Europe.

Mais NordLink fonctionne à double sens, servant de soupape pour la production d’énergie éolienne allemande envoyée en Norvège pour y être stockée ou utilisée. Car des centaines d’éoliennes doivent en ce moment régulièrement être arrêtées en Allemagne lorsque l’offre d’électricité verte est supérieure à la demande.

Les barrages hydroélectriques offrent l'une des rares solutions pratiques pour «stocker» d'importantes quantités d'énergie, en l'utilisant quand elle est produite en surplus pour pomper de l'eau en aval et remplir le réservoir. Cette eau sera ensuite turbinée pour produire de nouveau de l'énergie lorsque la demande le nécessitera. En Suisse, les barrages alpins fonctionnent en partie sur ce modèle, en remplissant les réservoirs lorsque l'énergie est bon marché puis en turbinant cette eau lorsque les prix sont plus élevés, lors des pics de consommation par exemple.

Complémentarité

La capacité de la ligne Nordlink peut atteindre 1400 mégawatts, soit à peu près la production d’une très grande centrale nucléaire, assez pour environ 3,6 millions de foyers. «Avec la croissance de l’énergie éolienne et solaire, il y aura à certains moments des excédents de renouvelables en Allemagne et grâce au câble, nous pourrons les envoyer en Norvège», explique un spécialiste.

Les renouvelables ont pour la première fois représenté la moitié de la production d’électricité en Allemagne en 2020, contre 25% il y a moins de dix ans, selon l’institut de recherche Fraunhofer. Mais le pays est encore loin du compte pour atteindre, comme il l’a fixé, la neutralité climatique en 2045. Son économie gourmande en énergie devra également composer avec la fermeture des dernières centrales nucléaires du pays en 2022 et la sortie du charbon d’ici 2038.

De nouveaux défis

L’Union européenne a fait de l’interconnexion des systèmes électriques l’un des piliers de sa stratégie vers une énergie décarbonée. De nombreux projets transfrontaliers existent déjà comme le câble reliant la Norvège aux Pays-Bas, lui aussi sous-marin, celui entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, ou entre le Danemark et les Pays-Bas. D’autres sont en projet.

Plus décentralisées, moins proches des centres urbains et industriels, les énergies renouvelables bouleversent la carte des réseaux de transport de courant. Ainsi l’un des plus gros défis de la transition allemande porte sur l’installation de milliers de kilomètres de nouvelles lignes pour acheminer l’électricité depuis le nord, où le vent souffle en abondance, vers les régions du sud, poumon économique très peuplé. Mais ce chantier, et notamment l’axe nord-sud, a pris beaucoup de retard en raison des lourdeurs administratives et de la pression de nombreuses associations locales qui contestent les tracés.