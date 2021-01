Palestine : Rendu tétraplégique par l’armée israélienne

Au sud d’Hébron, en Cisjordanie, Tsahal, qui voulait «évacuer un bâtiment illégal», a tiré à balles réelles lors de heurts avec des Palestiniens qui s’y opposaient.

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit des Palestiniens tenter de récupérer un générateur aux mains de soldats israéliens, sur fond de cris et avec des bousculades, puis on entend un tir et un homme est à terre.