Le Fribourgeois René Fasel, 70 ans, était partagé entre deux sentiments hier, après avoir retiré la coorganisation du Mondial à la Biélorussie: «Je suis triste car j’espérais que le sport puisse servir de pont vers une réconciliation entre les dirigeants et les manifestants. Et soulagé car nous nous épargnons des soucis de sécurité dans une zone instable.» Le pays est en proie à de profonds troubles depuis août 2021: le régime a notamment réprimé violemment les manifestations après l’élection présidentielle controversée.

Pour la Fédération internationale de hockey (IIHF), la situation était intenable depuis le 11 janvier, quand des images d’une accolade entre le président biélorusse Alexandre Loukachenko et René Fasel ont engendré des protestations dans la rue, dans des bureaux politiques, au sein de fédérations nationales et auprès de sponsors historiques, qui ont menacé de se retirer si des parties étaient disputées à Minsk. «Il faut l’admettre: on a essayé d’exercer un rôle de médiateur, mais on a échoué», a soupiré le patron du hockey mondial.