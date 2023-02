Hockey sur glace : René Fasel aurait obtenu la nationalité russe

À la tête de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) de 1994 à 2021, René Fasel a régulièrement été pointé du doigt pour ses accointances assumées avec la Russie et son président. Il y a un an, celui qui a été honoré par Fribourg-Gottéron avait déploré la décision du comité exécutif de l’IIHF d’exclure la Russie et la Biélorussie de toutes ses compétitions en réponse à l’invasion de l’Ukraine. «C’est la première fois dans l’histoire que l’IIHF exclut deux pays. Je ne comprends pas», avait-il pesté dans les colonnes de «La Liberté», ajoutant: «Ça n’est jamais arrivé dans l’histoire. Même aux pires moments de la guerre froide et d’autres conflits aussi sérieux, il y a eu des matches avec les États-Unis, le Canada et la Russie. Là, cela devient l’hystérie.»