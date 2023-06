Football: René Weiler: «Je veux que Servette progresse»

Une tête qui change, un monde qui évolue? Ce n’est pas la vocation de Servette. Stabilité et continuité se veulent des maîtres-mots pour favoriser la progression. C’est dans ce contexte que René Weiler a officiellement pris ses fonctions depuis le début de la semaine. Le successeur d’Alain Geiger au poste d’entraîneur a dirigé sa première séance collective mercredi, avant d’être présenté à la presse ce jeudi au Stade de Genève.

Servette a fait une très belle fin de saison, avec des matches extraordinaires. Cela lui a permis de finir à la deuxième place. J’ai toujours suivi le club, également durant les dernières années. Le parcours accompli par Servette est extraordinaire. Maintenant, il faut franchir une étape. Il s’agit de faire progresser les joueurs individuellement, mais également le club au niveau structurel. Et maintenant, je suis une partie de ce club.

Je ne peux pas répondre maintenant. Je veux d’abord en parler avec mes joueurs. Mais nous essayons toujours de jouer du mieux possible. Je veux que Servette progresse. Cela va bien sûr être un gros challenge de faire mieux que la deuxième place. Il y aura aussi ces matches de Ligue des champions face à Genk, une équipe que je connais bien (ndlr: il a entraîné en Belgique, à Anderlecht). Il faudra faire augmenter le niveau de tout le monde. En termes de jeu, j’ai envie de marquer des buts, créer des actions, mais en même temps, Servette a terminé deuxième avec son style. Je connais l’ADN de Servette, je ne veux pas le changer. Il faudra essayer de donner du plaisir au public.

Que pouvez-vous dire sur les trois recrues déjà signées (le gardien Joël Mall, le latéral Bradley Mazikou et l’ailier danois Alexander Lyng)?

Non, il ne l’est pas. Il nous faut encore un latéral droit, pour remplacer Kevin Mbabu. Et nous allons jouer tous les trois jours, donc nous avons besoin d’un contingent plus large.