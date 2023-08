Football: René Weiler: «Servette a su provoquer la chance»

René Weiler: après trois minutes, Enzo Crivelli est expulsé. On imagine que même vous avez pensé que cela allait être très compliqué, non?

(Il sourit) Mais j’ai une équipe qui fait preuve d’une solidarité folle. Et qui l’a démontré deux fois de suite contre Genk, avec deux prestations de haut niveau, avec une grande intensité. C’était un match extraordinaire.

Bien sûr, il a fallu aussi de la réussite. Mais c’est effectivement extraordinaire. Pour nous les Genevois. Mais aussi pour la Suisse. Servette a su provoquer la chance. Les joueurs ont été fantastiques. Ils ont pris leurs responsabilités. On en a parlé à la mi-temps. Il fallait être fort dans la tête et jouer avec le cœur.

Cette intensité se paie cher. Frick et Antunes se sont blessés (respectivement entorse du genou et entorse de la cheville) et ils rejoignent plusieurs Grenat déjà à l’infirmerie (Stevanovic, Tsunemoto, Magnin, Lyng)…