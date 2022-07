Cinéma : Renée Zellweger incarnera Bridget Jones pour la quatrième fois

Renée Zellweger est née au Texas, le 25 avril 1969, d’une maman Norvégienne et d’un papa Bernois.

Que de bonnes nouvelles pour les fans de Bridget Jones: non seulement un quatrième film serait sur les rails, mais sa célèbre interprète, Renée Zellweger , reprendra le rôle haut la main.

Une source a confirmé à The Sun que le film, dont le tournage devrait débuter à la fin de l’année, racontera les déboires de la Londonienne en tant que mère. On l’avait alors laissée nageant en plein bonheur, tout juste mariée et avec son amour de toujours, Mark Darcy, dans «Bridget Jones Baby». C’est également dans ce film, sorti en 2016, que la quadragénaire découvrait qu’elle était enceinte mais cherchait l’identité du père.