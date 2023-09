Renens: Le futur tramway lausannois dévoile sa première station

Une station de tramway nommée Hôtel-de-Ville/ECAL vient de voir le jour à Renens. La construction de ce prototype, deux ans après le lancement officiel du chantier du tramway entre Lausanne-Flon et Renens-Gare, permettra aux Transports publics de la région lausannoise (tl) de valider la conception générale des stations, les matériaux et les équipements.

Pour le grand public, une visite commentée aura lieu le mercredi 20 septembre de 17h30 à 19h30. Et plusieurs tests clientèle seront également effectués afin d’évaluer l’ergonomie du mobilier et des équipements. De plus, pour déterminer la durée de vie des matériaux, l'ensemble des équipements sera volontairement dégradé, avant d’être démonté dans le courant du mois d’octobre. Seule la structure porteuse de la station restera pour la suite. La construction et l’aménagement de l’ensemble des dix stations interviendront à partir de 2024.

Conformément au planning initial, plus de 50% des travaux de génie civil ont été réalisés à ce jour, laissant place progressivement au démarrage de la construction de la plateforme du tramway et à la pose des équipements ferroviaires. Quant au prolongement du viaduc historique de Malley, il devrait être achevé début décembre 2023. Pour finir, la mise en service du tramway entre Renens et Lausanne demeure prévue à l’horizon 2026. À la mise en exploitation, la flotte comptera 10 rames de 45 mètres de long et de 2,65 mètres de large, les plus grandes du marché, d’une capacité de 300 places dont 80 places assises.