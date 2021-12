Assurances sociales – Renflouer les caisses de l’AVS grâce aux bénéfices de la BNS?

Plus précisément: sur les distributions annuelles de bénéfices actuellement convenues de 6 milliards de francs, 4 milliards doivent être réservés aux cantons. Le reste, soit 2 milliards de francs, irait à l’AVS. En outre, l’USS entend également utiliser les bénéfices que la BNS a engrangés sur les intérêts négatifs, soit plus de 10 milliards de francs, pour assainir les caisses de l’AVS. Cet argent pourrait alors empêcher une baisse des prestations, voire un relèvement de l’âge de départ à la retraite, selon les syndicats.

Cette action de l’USS intervient après un échec du projet au Conseil des États lors des débats sur la réforme de l’assurance-vieillesse. «Nous avons été bloqués au Conseil des États par le Centre et le PLR, qui ne représentent que 27% de la population. Ça ne va pas», déplore le président de l’USS Pierre-Yves Maillard dans un entretien au «Matin Dimanche» et à la «SonntagsZeitung». Le socialiste vaudois estime que l’initiative a toutes ses chances: «La demande de transfert d’argent de la BNS à l’AVS est une idée populaire. Les gens ne sont pas satisfaits de la politique des taux d'intérêt négatifs et veulent que l’argent, qui provient en grande partie de l’AVS et des caisses de pension, leur profite à nouveau.»