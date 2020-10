Gestion des eaux : Renforcement de l’accord franco-suisse sur le Rhône

Berne veut négocier avec Paris un accord-cadre pour renforcer la gestion du fleuve. Il doit améliorer la vue d’ensemble des différents enjeux qui lui sont liés.

Le Rhône, ici du côté de Saint-Maurice (VS)

La Suisse veut négocier avec la France un accord-cadre pour renforcer la gestion du Rhône et identifier les nouveaux défis, notamment ceux liés aux changements climatiques. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le mandat de négociation de la délégation suisse.

La gestion franco-suisse du Rhône fonctionne bien et les exigences de la Convention d’Helsinki pour prévenir et réduire la pollution des eaux sont respectées. Assurée par plus d’une trentaine d’instances binationales, elle peut cependant être améliorée, selon Berne.