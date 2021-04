Déroulez votre tapis et préparez-vous. «20 minutes» et Activ Fitness s’occupent de vous et vous permettent de garder la forme, même si les salles de sport sont fermées. Jusqu’au dimanche 18 avril, nous vous proposons deux séances chaque jour de la semaine: à 12h et à 18h30. Vous retrouverez aussi les coaches d’Activ Fitness, le week-end, à 10h.