Catalogne : Renforcés, les séparatistes devraient rester au pouvoir

Les indépendantistes catalans sont bien partis pour se maintenir au pouvoir à Barcelone après avoir obtenu plus de 50% des voix lors des régionales ce dimanche.

Majorité renforcée

Modérés

Une autre hypothèse aurait pu être une alliance entre les socialistes, ERC et la gauche radicale de Podemos mais les deux premiers rejettent une telle idée bien qu’ils soient alliés au parlement espagnol où ERC a soutenu la reconduction au pouvoir de Pedro Sanchez il y a un an.

Nouvelle coalition possible

Pour Ernesto Pascual de l’Université Ouverte de Catalogne, la bonne nouvelle, après une décennie de tensions, est «qu’au sein de chaque bloc (indépendantiste et non-indépendantiste), les électeurs ont voté pour les partis qui veulent le plus trouver une solution au problème» catalan.

Sanchez n’a pas tout perdu

Par ailleurs, ses opposants de droite et du centre sont «dans une situation de crise» après avoir été dépassés dimanche par l’extrême droite de Vox qui détient plus de sièges au parlement catalan (11) que le Parti Populaire (droite) et Ciudadanos réunis (3 et 6).