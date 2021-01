«Une entrave au but de la loi»

Cette modification de la loi avait été demandée mi-octobre, par voie de motion, par deux députées socialistes. Les auteures avançaient que «pour la personne en situation précaire, recourir à l’aide sociale s’apparente à contracter une dette, ce qui constitue une entrave au but de la loi qui est de favoriser l’autonomie et l’intégration de la personne dans le besoin». Par ailleurs, cette obligation de rembourser incite un certain nombre de gens à s’adresser aux associations caritatives plutôt qu’à l’État, selon ces deux élues: «Avec la crise du Covid-19, une nouvelle catégorie de personnes qui jusqu’ici parvenait à joindre les deux bouts voit leur revenu mensuel diminuer et ne peut plus suffire à ses besoins élémentaires. C’est pourquoi, il appartient à l’État de prendre rapidement des mesures pour prévenir le basculement d’un nouveau pan de la population active vers la précarité.»