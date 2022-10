Vaud : Renovate bloque une nouvelle fois l’entrée Ouest de Lausanne

Le mouvement exige que le Conseil fédéral décrète une «mobilisation générale» pour la rénovation thermique des bâtiments, afin de réduire drastiquement les émissions de CO2 et la facture de chauffage. Il demande également de former 100’000 nouvelles personnes pour faire ce travail et de débloquer 4 milliards de francs à cet effet.



Après quatre actions de blocage menées en avril dernier, les sympathisants de la campagne Renovate Switzerland sont de retour. Des actions sont prévues dans toute la Suisse. Elles cesseront dès réception d’une réponse substantielle du Conseil fédéral, selon un communiqué de Renovate Switzerland.