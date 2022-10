Renovate Switzerland bloque l’autoroute à Berne

Parmi les cinq militants présents à Berne se trouvait Julia Steinberger, professeure d’économie écologique à l’Université de Lausanne, ayant participé au troisième groupe de travail du GIEC. «La participation d’une scientifique climatique de renommée internationale et professeure à l’Université de Lausanne à une action de résistance civile climatique est une première en Suisse», déclare Renovate Switzerland. «Elle s’inscrit dans une tendance plus large et internationale de scientifiques ayant fait le choix de l’action non violente face à l’urgence climatique», poursuit le collectif.