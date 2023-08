Renovate switzerland: Des marches lentes au lieu de se coller les mains au bitume

Se coller les mains au sol pour bloquer une route en guise de protestation face à l’urgence climatique: ces actes militants se feront plus rares dès cet automne, si l’on en croit une newsletter envoyée par Renovate Switzerland à l’ensemble de ses adhérents helvétiques. Dorénavant, l’association souhaite gagner des militants à sa cause par des marches lentes: «À partir du 13 septembre, nous serons de retour sur les routes de Suisse», peut-on lire dans le communiqué de l’organisation adressé à ses sympathisants. Avec cette nouvelle stratégie, le trafic routier ne sera pas complètement bloqué. Il sera simplement fortement ralenti. Pour rappel, une marche lente est généralement composée d’un groupe de personnes marchant à une vitesse d’environ 1 km/h sur une route destinée aux transports.

Cela dit, les blocages et collages de mains sur la chaussée ne devraient pas complètement disparaître de l’arsenal à la disposition de l’organisation militante. À l’approche des élections, l’organisation se dit déterminée à mobiliser davantage de personnes à sa cause «face à la lenteur du gouvernement suisse et à l’urgence climatique.»