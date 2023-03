Genève: Rénovation sauvage contre la spéculation immobilière  

Ils en ont eu marre d’attendre des travaux prévus depuis la délivrance d’une autorisation en 2013; alors, pinceau et tournevis à la main, ils ont commencé le boulot eux-mêmes. Des militants de la Liste d’union populaire (une émanation d’Ensemble à gauche - EàG) ont organisé mercredi une opération sauvage d’entretien, au numéro 16 de la Grand-Rue, en Vieille-Ville. Toujours habités par six locataires sur une quinzaine d’appartements, «les lieux – classés – sont laissés à l'abandon depuis 2009», a accusé le député Rémy Pagani. «J’ai dû moi-même refaire la douche ou encore le parquet», a témoigné un quinquagénaire, qui réside là depuis 10 ans.

L’Etat accusé de «ne rien faire»

S’ils ont dénoncé la spéculation dont serait victime le bâtiment en Vieille-Ville, les militants ont aussi fustigé les autorités, «qui ne font rien». Selon la Loi sur les démolitions, transformations et rénovations (LDTR), elles peuvent en effet exproprier temporairement le propriétaire et ainsi réaliser des rénovations. «L’Etat pourrait même racheter les lieux et les remettre à une fondation pour des logements d'étudiants, par exemple», a assuré le député Pablo Cruchon (EàG). Conséquence de «l’inaction» des pouvoirs publics, selon lui: «Le propriétaire a pu jouer la montre. Il devait reloger les habitants mais il n’a pas bougé et tout récemment, des locataires opposés à leur congé ont été déboutés en seconde instance: du coup, le proprio n’est aujourd'hui plus obligé de leur trouver un nouvel appartement.»