Genève : Rénové et embelli, le Bois de la Bâtie est prêt pour l’été

Après deux ans de travaux, ce poumon vert de la Ville offre désormais une nature revitalisée et plus abondante, ainsi que de nouveaux espacés aménagés pour les enfants.

Adoré des promeneurs, des joggeurs, mais aussi des familles avides de fraicheur et de verdure, le Bois de la Bâtie a fait peau neuve. Lundi, la Ville de Genève a présenté officiellement les lieux, réaménagés après deux ans d’un chantier conséquent. La forêt a été régénérée et 1500 plants, 750 arbustes ainsi que 78 arbres ont été mis en terre. Les cheminements ont été partiellement transformés, tandis que l’éclairage, amélioré, est aussi plus économe. Le mobilier urbain est flambant neuf. Les enfants, eux, peuvent jouer dans des espaces repensés et batifoler dans une nouvelle pataugeoire. Enfin, une nouvelle buvette sert de la petite restauration.