Double assassinat de Sorens (FR): Rentes, indemnités, frais de justice: le crime a un prix

Les victimes ont été retrouvées en mars 2020 non loin de Sorens.

La réclusion à perpétuité: c’est la sanction réclamée mercredi contre le Fribourgeois auteur du double assassinat de Sorens (FR). La loi est ainsi faite que si le paysan de 33 ans est condamné à cette peine par le Tribunal de la Gruyère, il pourra envisager une libération conditionnelle après quinze ans. Encore faut il qu'elle lui soit accordée ? Il a déjà purgé trois ans depuis la tuerie de mars 2020. Son dossier sera donc automatiquement réexaminé dans douze ans. Mais l’assassinat d’un père et de son fils macédoniens a un prix. Et la facture est très lourde pour les contribuables, les familles lésées et pour l’auteur enfin.