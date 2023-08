Rentrée des classes à Genève: «Pas de catastrophe au parascolaire, mais de l’inquiétude» 

Animateurs et éducateurs du parascolaire dont un, amateur de cornemuse, ont dénoncé leurs conditions salariales et un encadrement des enfants qu’ils jugent encore insuffisant.

Avec l’engagement ces derniers mois de 680 collaborateurs, le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) disait, lundi dernier, aborder l’année scolaire «avec sérénité». Une petite vingtaine de manifestants – éducateurs, animateurs et syndicalistes – a tenu mercredi à nuancer le propos. «Ce n’est plus la catastrophe de la rentrée scolaire 2022 (ndlr: sous-effectif chronique, taux critique d’encadrement des enfants), la direction du GIAP a mieux anticipé les besoins, a admis Leila, qui œuvre dans une école de Lancy. Mais alors que la fréquentation des cantines et des classes d’accueil a bondi, «tout est loin d‘être réglé».