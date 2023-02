Brésil : Rentrée parlementaire sous haute sécurité après les émeutes de janvier

Les députés et sénateurs brésiliens doivent élire, ce mercredi, les présidents des deux chambres, lors d’une rentrée parlementaire encadrée par un important dispositif de sécurité à Brasília, trois semaines après les attaques contre les centres du pouvoir. L’accès à l’esplanade des Ministères, qui mène à la place des Trois-Pouvoirs, où se trouvent le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême, a été fermé au public, et la zone est surveillée en permanence par des drones.