Cantons latins : Rentrée scolaire: gestes barrières maintenus en Suisse romande

Les cantons latins se sont coordonnés pour maintenir les mesures de protection dans les écoles, afin de garantir un enseignement en présentiel.

Les élèves romands s’apprêtent à regagner les salles de classe, ces prochaines semaines. AFP

La rentrée scolaire s’approche à grands pas pour les élèves romands. Mais elle se fera «dans un souci de normalité, selon des modalités adaptées et flexibles», assure la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) dans un communiqué mercredi. Les cantons romands s’inquiètent en effet d’une aggravation potentielle de la situation sur le front du Covid et du fait que les enfants et les ados ne sont pas déclarés groupes à risque. Du coup, comme leurs collègues suisses, ils vont continuer d’appliquer toutes les mesures de sécurité qui ont fait leurs preuves l’année dernière, afin de bloquer au mieux les chaînes de transmission.

Masque pas obligatoire en primaire

Ainsi les gestes barrières (distanciation, hygiène des mains, aération systématisée et désinfection du mobilier) seront maintenus. Le masque ne sera pas obligatoire à l’école primaire. Au secondaire 1 et 2, durant les premières semaines de cours, «la question du port du masque sera envisagée différemment d’un canton à l’autre selon que les personnes, enfants dès 16 ans et adultes, sont vaccinées ou guéries et/ou selon les résultats aux tests répétitifs», explique la CIIP.

Les cantons romands veulent aussi continuer une surveillance accrue dans les écoles. Elle se fera au moyen de tests répétitifs ou de tests ciblés et sur décision des services cantonaux de la santé, précisent-ils. Comme l’année dernière, les tests ciblés seront réalisés lorsqu’un ou plusieurs cas positifs seront détectés dans une classe ou un établissement. Des quarantaines pourront alors être mises en place si besoin.

Pas de tests répétitifs et massifs pour tous

Par contre, ils estiment que les tests répétitifs et massifs à tous les degrés de la scolarité sont «une contrainte disproportionnée par rapport aux résultats attendus et au risque modéré que courent les enfants». En effet, la CIIP estime «que les enfants et les jeunes ont déjà payé un lourd tribut durant la crise et il lui paraît difficile de mettre à nouveau l’ensemble du système scolaire sous pression, alors qu’une frange de la population adulte hésite encore à se faire vacciner». Ces tests de masse ne seront donc réalisés que dans quelques cantons, pour des périodes déterminées ou pour certains degrés de la scolarité.

Les activités extrascolaires seront en outre autorisées. Il est en effet indispensable d’offrir à nouveau aux élèves, étudiants et apprentis des activités culturelles et sportives. Les mesures de protection seront alors identiques aux plans de protection prévus pour la culture ou le sport et adaptées au type d’activité, précise la CIP.

Celle-ci annonce encore que les cantons romands prendront des dispositions pour encourager la vaccination chez les jeunes dès 16 ans et chez les professionnels œuvrant dans les établissements de formation.