Presque 600 élèves supplémentaires dans le canton de Fribourg pour la rentrée

C’est au tour des élèves fribourgeois de regagner les bancs de l’école jeudi 24 août. Les communes lacoises de Kerzers, Fräschels et Ried débuteront leur année scolaire selon le calendrier bernois. Le Canton entend généraliser l’utilisation de l’application KLAPP. Cette dernière a pour objectif de faciliter les échanges avec les parents et les élèves. L’école fribourgeoise souhaite également mettre l’accent sur l’éducation numérique, notamment par le financement des équipements informatiques visant à réduire les inégalités sociales entre les jeunes.

Plus 48’500 écoliers retrouveront leurs camarades pour cette rentrée 2023, soit 572 de plus que l’an passé, indique le communiqué publié vendredi. Pour absorber cette augmentation, le Canton a prévu d’ouvrir pas moins de 58 classes supplémentaires et a ajouté au corps enseignant l’équivalent de 77 postes à temps plein. De cette manière, le nombre d’enfants par classe restera stable, soit environ 19 pour le primaire. Pour le secondaire, le nombre d’élèves par classe dépendra du niveau, les classes à exigences de base compteront 14 ados, il y en aura en moyenne 21 dans les classes générales et 22 dans celles prégymnasiales.