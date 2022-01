Covid-19 : Rentrée scolaire sous tension en France, qui veut adopter un pass vaccinal

Entre risques de contaminations au Covid, fermetures de classes et possible explosion du nombre d’enseignants contaminés, la rentrée scolaire s’est déroulée ce lundi sous haute tension en France.

Pour faire face à cette poussée liée au variant Omicron, le gouvernement veut encore accentuer la pression sur les près de cinq millions de Français non vaccinés: faute de pouvoir justifier d’un statut vaccinal, ils n’auront plus accès aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux. Pour disposer d’un schéma vaccinal complet, il faudra, à partir du 15 février, effectuer sa dose de rappel quatre mois – et non plus sept – après sa deuxième dose. Une infection équivaut à une injection.