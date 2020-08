Ville de Genève Rentrée «sous tension» dans les écoles et au parascolaire

En parallèle des mesures sanitaires liées au Covid, la Ville de Genève fait face à une hausse des élèves, notamment dans les restaurants scolaires.

«Assurer une rentrée sereine et des prestations de qualité sont des défis majeurs», a relevé ce lundi la conseillère administrative Christina Kitsos, chargée du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. En Ville de Genève, 12'430 enfants ont repris les cours au primaire, soit 300 de plus que l’an dernier. Plus de 6’500 d’entre eux sont par ailleurs attendus dans les cantines, ce qui représente une hausse de 400 élèves. «Cette forte croissance des effectifs mettent sous tension les équipements mis à disposition par la Ville», a souligné la Municipalité.