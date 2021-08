France - Rentrée télé chargée avec Les marseillais, L'amour est dans le pré et la JLC Family

France : Rentrée télé chargée

Dès le 30 août, de nombreux shows reviennent pour une nouvelle saison.

«L’amour est dans le pré» Pour la première fois depuis le lancement de l’émission en 2005, deux agriculteurs suisses participent au programme présenté par Karine Le Marchand sur M6. Jean-Daniel, vigneron et éleveur de vaches du Jura bernois et Paulette, éleveuse d’ânes valaisanne , partent à la recherche de l’âme sœur.

«JLC Family» Gros changements en vue pour Jazz, Laurent et leurs deux enfants dans cette saison 4 sur TFX. Fini la vie luxueuse à Dubaï: la famille a décidé de partir en vacances dans une ferme pédagogique et de vivre dans un camping-car. Intitulée «Retour aux sources», cette saison verra aussi l’influenceuse retrouver la ville de Cannes, où elle a grandi.

«Les Marseillais vs Le reste du monde» Sixième saison pour le programme de W9 et avantage aux candidats du Midi de la France, qui ont remporté trois victoires. Des nouveaux font leur apparition: Laura chez les Marseillais et Mathieu et Jonathan dans l’équipe du Reste du monde.