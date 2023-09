Rentrée universitaire: «Réussir la première, c’est un bon objectif»

Ailleurs en Suisse romande, on reste plus ou moins dans les normes habituelles. L’Université de Lausanne tablera sur 4000 nouveaux arrivants sur un total estimé de 17’000 étudiants. Des chiffres qui se tiennent, peu ou prou avec ceux des deux dernières rentrées. Rencontrés vendredi lors des portes ouvertes, les nouveaux venus font preuve d’enthousiasme. Nina, une Tessinoise, s’est inscrite en sciences sociales. Elle s’attend à des premiers mois un peu difficiles en raison de la langue, mais elle «espère rencontrer des gens sympas, participer à des fêtes étudiantes, faire des visites culturelles». Et d’ajouter: «J’espère surtout que la matière enseignée me plaise! On verra, je me réjouis.» Plus pragmatique, Clémence, inscrit à la HEC, espère lui, simplement passer le cap de la première année: «Il n’y a environ que 30% de la volée qui passe chaque année. Réussir la première, c'est déjà un bon objectif!»