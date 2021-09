Vaccin, tests ou quarantaine - Rentrer de vacances deviendra plus contraignant dès mi-septembre

La branche du tourisme reste optimiste

Hotelplan et Kuoni disent se réjouir de la décision de ne plus imposer de tests ni de quarantaines aux personnes vaccinées ou guéries et aux moins de 16 ans. «Nous nous félicitons également du fait que ces nouvelles règles d'entrée s'appliqueront non plus seulement aux entrées par voie aérienne, mais à toutes les entrées en provenance de l'étranger», ajoute Bianca Gähweiler, porte-parole de Hotelplan. Quant à la marche des affaires, les voyagistes ne pensent pas que les règles entraveront les vélléités des Suisses. «La part des voyages que nous vendons qui se font en avion est élevée. Pour ceux-ci, il existait déjà une obligation de test pour les personnes non vaccinées», dit Markus Flick, porte-parole de Kuoni.