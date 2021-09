Football : Renversant, le Real Madrid reste leader

Menés jusqu’à la 86e par Valence, les Merengues ont réussi le tour de force de s’imposer à l’extérieur (2-1).

Le Real Madrid a conservé sa position de leader de la Liga dimanche, après avoir renversé Valence (2-1) au stade Mestalla, grâce notamment à un but de Benzema en fin de rencontre lors de l'avant-dernier match de la 5e journée. Avec 13 points, les joueurs de Carlo Ancelotti devancent l'Atletico Madrid (11 points) et Valence (10 points), qui concède son premier revers de la saison. Les Colchoneros avaient concédé le match nul dans leur antre, samedi, face à l'Atletic Bilbao (0-0), et manqué l'occasion de prendre, seuls, la tête du classement.

Encore menés à la 86e minute (0-1), les coéquipiers de Luka Modric ont fait la différence en trois minutes, à la faveur de Vinicius (86e) et de Benzema (88e), auteur de son sixième but de la saison en Championnat. Il reste en tête des meilleurs buteurs de la Liga, devant l'attaquant brésilien (5 buts).

3 blessures en 25 minutes

Plus tôt dans la journée, la Real Sociedad n'a pas saisi l'occasion de prendre la tête du classement contre Séville (0-0), 6e, et reste au pied du podium, au quatrième rang. De son côté, le Bétis Séville s'est fait rejoindre à la dernière minute par l'Espanyol Barcelone (2-2) et reste aux portes du top 10. Enfin, Majorque et Villarreal se sont quittés sur un score nul et vierge.