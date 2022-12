Hockey sur glace: Renversant, Sparta Prague jouera la finale de la Coupe Spengler

Quatre buts en neuf minutes

Le but de Dvoracek (31e, 1-3) inscrit 11 secondes après le troisième but des Suédois a complètement modifié la physionomie de la demi-finale. Forman (35e, 2-3) a permis au Sparta Prague de recoller au score avant que Bustele (38e, 3-3) ramène les deux formations à égalité. Le but gagnant a été l’œuvre de Tomasek juste avant la deuxième pause (40e, 4-3). Les Tchèques ont ainsi renversé la vapeur et validé leur billet pour la finale en marquant quatre buts en l’espace de neuf minutes et 17 secondes en deuxième période!