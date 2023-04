Winterhour: un homme meurt après un accident sur l'autoroute A1

Un grave accident de la circulation s’est produit mercredi soir vers 21 heures sur l’autoroute A1 près de Winterthour (ZH). Dans un premier temps, un homme a perdu le contrôle de sa voiture, qui a heurté la glissière de sécurité et s’est immobilisée sur la chaussée.

Quelques minutes plus tard, un autre automobiliste a dérapé au même endroit et a percuté un homme de 30 ans. Ce dernier s’était arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence et était sorti de sa voiture vraisemblablement pour porter secours au premier conducteur.