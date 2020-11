Jeudi, les employés virés, avec Avenir syndical et le syndicat Sud, ont dénoncé des licenciements visant à écarter des membres de la commission du personnel. Les ex-assistants affirment que les accusations d’utilisation d’un parking public avec leur auto privée et de sabotage de véhicules sont totalement fausses et fustigent un management malveillant. Les syndicats exigent une enquête et la réintégration. Le syndic ne commente pas une procédure encours.