Ni la mobilisation citoyenne, ni la la grève de la faim et de la soif entamée par deux Ethiopiens menacés d’expulsion n’a empêché le départ, mercredi soir, d’un avion spécial à Genève en direction d’Addis-Abeba. Trois requérants d’asile Ethiopiens, installés à Genève et dans les cantons de Vaud et de Fribourg, ainsi que plusieurs autres demandeurs d’asile déboutés étaient à bord, a indiqué jeudi « Le Temps ». Le renvoi de deux autres Ethiopiens qui devaient se faire le même jour a, lui, été suspendu, grâce à l’intervention d’une avocate zurichoise, Lea Hungerbühler, qui a mis en avant les avis défavorables émis par deux commissions des Nations unies.

Depuis lundi, des associations et des dizaines de citoyens étaient mobilisés jour et nuit au centre de détention administrative de Frambois (GE), pour empêcher le départ du vol. Mercredi après-midi, ils se sont réunis devant les Hôpitaux universitaires de Genève, où Tahir avait été conduit en urgence en raison de la dégradation de son état de santé.

La classe politique réagit

Certains politiques s’étaient même joints au mouvement. Le conseiller municipal vert, Omar Azzabi, sur place le jour du départ, pointe du doigt le manque de courage du Conseil d’Etat et ses fausses promesses. «Comment les HUG ont-ils pu délivrer un certificat médical assurant du bon état de santé de Tahir pour voyager alors que celui-ci était en grève depuis quatre jours et venait d’être hospitalisé? Le manque de courage du Conseil d’Etat genevois sur ce dossier doit également être relevé, car il a assuré aux associations locales que ce ne serait pas le cas.»

D’autres voix politiques se sont récemment élevées. Sur Facebook, le conseiller d’Etat genevois Antonio Hodgers a lancé un appel à l’Etat pour le rendre attentif «à ne pas perdre son humanité et tomber dans une dérive autocratique qui consiste à exercer le pouvoir de manière froide et désincarnée»

En danger dans leur pays

Tahir Tilmo et Solomon Arkisso, deux Ethiopiens qui étaient détenus à la prison genevoise de Frambois et avaient entamé une grève de la faim et de la soif le week-end dernier, eux, ont été renvoyés mercredi. Tous deux étaient en Suisse car ils craignaient pour leur vie en raison de leur opposition au gouvernement. «Les membres de la famille de Tahir qui étaient engagés politiquement dans le Front de libération oromo ont été emprisonnés, torturés ou assassinés en pleine rue», a confié au journal romand Julie Franck, professeure à l’Université de Genève et amie du trentenaire.