Renvoyé en Suisse, un pédophile afghan s’évanouit dans la nature

Asile : Renvoyé en Suisse, un pédophile s’évanouit dans la nature

L’histoire avait fait les gros titres de la presse à sensation en Allemagne. Après avoir purgé une peine de 3 ans et demi de prison pour actes pédophiles, un Afghan allait être expulsé du pays. Mais pas pour son pays d’origine, non. Pour la Suisse. Car l’homme était entré en Allemagne en passant par la Suisse. Accords de Dublin obligent, les autorités allemandes ont donc remis l’ancien criminel aux autorités suisses à la frontière, la semaine dernière.

Or, comme le note «Blick» ce vendredi, plus personne ne sait où se trouve cet homme aujourd’hui. Et tout est dans l’ordre, d’un point de vue des procédures. Le Secrétariat d’État aux migrations a indiqué à l’homme, à son arrivée, qu’il était renvoyé de Suisse. Il doit quitter le territoire de lui-même. Comme l’indique le SEM, rien ne permet à la Suisse de le détenir. L’Afghan a purgé entièrement sa peine en Allemagne et a droit à sa liberté.