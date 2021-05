Suisse : Renvoyer des étrangers juste parce qu’ils sont au social: bientôt fini?

Une commission du Conseil national souhaite que les étrangers légalement en Suisse depuis plus de 10 ans ne puissent plus être renvoyés uniquement parce qu’ils touchent l’aide sociale.

La menace de renvoi ne doit plus peser sur les étrangers qui sont en Suisse depuis plus de 10 ans, selon les élus.

C’est à seulement une voix près que la Commission des institutions politiques du Conseil national a accepté l’initiative parlementaire de Samira Marti (PS/BL) en cette fin de semaine (12 voix pour, 11 contre, 2 abstentions). Celle-ci veut modifier la Loi sur les étrangers «de manière à ce que les étrangers qui séjournent en Suisse depuis plus de 10 ans, sans interruption et légalement, ne puissent plus se voir retirer leur autorisation de séjour ou d’établissement au motif qu’ils ont bénéficié de l’aide sociale, si le recours à celle-ci était justifié», dit la commission dans son communiqué de presse.