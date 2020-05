Coiffeurs, bricos, dentistes...

Ces magasins rouvrent: sous quelles conditions?

Après six semaines de fermeture due au Covid-19, certains secteurs d'activités seront à nouveau ouverts ce lundi. Mais les conditions ne seront plus les mêmes qu'avant...

Magasins de bricolage, jardineries, coiffeurs, cabinets de soins, vétérinaires et dentistes, salons de beauté, tatoueurs: les secteurs qui peuvent reprendre leurs activités lundi ont mis en place leurs plans de protection contre le Covid-19.

Les branches qui pourront reprendre le travail ont ainsi chacune prévu des plans de protection contre le coronavirus, après six semaines de fermeture.

Jardineries et Bricos

A l'exemple des magasins d'alimentation, les bricos et jardineries misent sur l'entrée des clients au compte-gouttes, le respect des distances et le payement par carte. De plus, les caisses seront munies de protections en plexiglas. Pour faire face à l'afflux attendu de clients avides de se remettre au jardinage ou au bricolage, des zones d'attente spéciales seront prévues.