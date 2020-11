«Il y a beaucoup de monde..!» Ce samedi après-midi, premier jour de réouverture des commerces genevois après un mois, la phrase revient comme un mantra. En effet, les Rues Basses sont pleines à craquer. Si pleines qu’en réalité, le centre commercial bondé, c’est le domaine public. Les autorités ont imposé un espace disponible de 10 mètres carrés par client dans les magasins. Du fait des différents dispositifs de limitation des entrées, on y est. Dans la rue, en revanche, la chose est bien plus douteuse, et déambuler demande de l’adresse.

Discipline, et attente limitée

La foule, pourtant, est disciplinée. Le port du masque est respecté à la quasi perfection. Les rares étourdis sont vite rappelés à l’ordre, avec tact, par la police municipale, présente en nombre. «Ils ont mobilisé pas mal de pompiers», note aussi un homme. Les civilistes sont également présents pour éviter les queues anarchiques. Les clients, en réalité, respectent très bien les consignes d’eux-mêmes. Le débit aide sans doute. Pour entrer dans la plupart des échoppes, deux ou trois minutes suffisent. A l’intérieur, faire son shopping est presque plus agréable que les autres années à pareille époque, d’ordinaire synonyme de véritable cohue. «Il y a de la place, hein», glisse à son fils, ravi, un homme au rayon jeux vidéo de la FNAC.

Les files d’attente les plus longues se trouvent devant les magasins fréquentés par les jeunes et ceux relativement bon marché: Snipes, qui vend des baskets, Swarovski, Zara, C&A. Dans la majorité des cas, elles n’excèdent pas une trentaine de personnes. La plus longue serpente sur la place du Molard, devant Zara, où une septantaine de clients battent le pavé. Devant la FNAC, quarante attendent à 15h30. Devant Globus, une dizaine. H&M engloutit en moins de deux minutes les trente badauds qui patientent. A Manor, la queue principale, rue Rousseau, compte quinze individus, et ça avance à toute allure. «Je suis étonné de la vitesse à laquelle on est entré», lâche un homme. A 16h00, le système de décompte automatique affiche 1660 clients, sur les 2300 autorisés – la grande surface fait 23’000 m2.

1 / 6 Manor avait installé un système de comptage automatique des clients, dont le nombre était limité à 2300. 20 Minutes / jef C’est aux abord du Molard que la foule était la plus dense. 20 Minutes / jef Les magasins ciblant les adolescents, comme Snipes, qui vend des baskets, étaient les plus prisés. 20 MInutes / jef

«Dans les trams on est 10’000»

Dans les Rues Basses, les 15-30 ans constituent la grosse majorité de l’affluence. Ils affichent un certain fatalisme. «Il y a vraiment beaucoup de monde», commente, comme tous les autres, Rayan, 19 ans. Il affirme ne «pas avoir du tout l’impression d’être en sécurité. Dans les trams, on est 10’000. Les gens se précipitent trop. OK, les magasins, ça doit être ouvert, mais c’est pas essentiel.» Il a pourtant acheté une paire de sneakers. «Ben oui, j’ai profité, mais je peux acheter en ligne ou vivre sans.»

«Tout le monde va attraper le corona»

Ibrahim, 16 ans, juge aussi sa présence risquée, mais n’est pas catastrophé pour autant. «Ils ont ouvert tous les commerces, et après Noël ils vont tout refermer. Tout le monde va attraper le corona. Là, le financier prime. Je ne me sens pas en sécurité mais on est attiré malgré le risque. Les réductions de prix, tout ça, ça nous attire.» C’est l’attitude qui semble primer: le danger est là, mais finalement, puisqu’on n’y peut rien, autant vivre avec insouciance.

«Les gens avaient besoin de sortir»

«J’ai l’impression que les gens avaient besoin de sortir depuis un moment», analyse Alain, 34 ans, qui patiente devant Lacoste. Sa sécurité? «Je suis chauffeur de taxi, alors je ne m’en préoccupe plus vraiment. Et puis les magasins filtrent bien, ça évite qu’il y ait trop de monde à l’intérieur.» Kadri, 28 ans, pense aussi que «les gens ont moins peur et en ont marre. Mais ils portent le masque, c’est bien. Il faut que tout le monde joue le jeu. Je viens de la FNAC, ils comptent les gens, ils désinfectent. C’est bien. Je me sens plutôt rassuré.» Un retraité déambule, pas plus affolé que ça. «Il y a beaucoup de monde, mais tout le monde porte le masque. Moi-même, je l’ai mis, alors que je ne suis pas un adepte.» Mais il n’achètera rien cet après-midi. «Moi, je ne suis pas prêt à faire la queue. J’attendrai des jours plus calmes.»