Gare de Bâle

Réouverture du passage souterrain pour les voyageurs

Uniquement utilisé par la logistique depuis que la passerelle existe, le passage souterrain sera réouvert au public aux heures de pointe après 17 ans de fermeture.

Depuis, le passage souterrain était utilisé uniquement pour la logistique, par exemple par le service de nettoyage, pour le chargement des bagages et l’approvisionnement des commerces de la gare.

Portes contrôlées à distance

Actuellement, 110’000 personnes transitent quotidiennement dans la gare de Bâle, la moitié entre 6h30 et 9h00 et entre 16h30 et 19h00. D’ici à 2030, ce chiffre devrait augmenter de 20% environ, notamment en raison de l’introduction de la cadence au quart d’heure sur le RER Bâle-Liestal dès 2025.