Coronavirus à Genève

Réouverture: «la responsabilité pèse sur tous»

La baisse du nombre de malades du coronavirus se confirme au bout du lac. Avec le déconfinement vient le temps de la responsabilité individuelle.

Suite à l'annonce du Conseil fédéral, laissant présager un retour progressif à la normale dès le 11 mai, les autorités sanitaires genevoises appellent à la prudence. «Les interdictions générales levées, la responsabilité pèse d'autant plus sur le compte de chacun», a ainsi exprimé Adrien Bron, directeur général de la santé. Au total, 4875 personnes ont été diagnostiquées positives au covid-19. «Une personne sur huit a été hospitalisée, a précisé le médecin cantonal, Jacques-André Romand. Nous comptabilisons entre 0 et 20 diagnostics quotidiens depuis 2 ou 3 jours.» Une tendance à la baisse qui doit se préciser d'ici la fin de semaine. Une vingtaine de patients se trouvent encore intubés aux soins intensifs: «une charge assez grande pour ce service», a indiqué le médecin cantonal. Au bout du lac, 244 personnes sont décédées des suites de la maladie, dont 215 chez les plus de 70 ans.

Deux annonces du Conseil fédéral sont encore floues: le rapport entre enfants et grands-parents et les tablées de quatre personnes bientôt autorisées au restaurant. Sur le premier volet, le médecin cantonal appelle au bon sens. Le professeur Romand rappelle que les petits enfants ne sont pas très porteurs et peuvent techniquement voir leurs papys et mamies. «Dans le cas d'une personne très âgée, atteinte d'une maladie chronique et dont l'espérance de vie ne semble plus très longue, la visite des petits enfants fait du bien au moral. A l'inverse, on peut être grand-père à 45 ans et là, pas de raison de se priver», illustre Jacques-André Romand. Évidemment, un enfant malade ne doit en aucun cas être laissé chez des personnes âgées.