Réouverture provisoire du tunnel de La Clusette au trafic

L’étape franco-neuchâteloise du Tour de Romandie (Morteau – La Chaux-de-Fonds) va fortement impacter le trafic pendulaire jeudi. À La Chaux-de-Fonds (NE), l’avenue Léopold-Robert, artère principale de la ville, sera fermée à la circulation de 7h à 20h. L’arrivée de l’étape est prévue à la hauteur de la gare CFF. Pour la journée de jeudi, la police neuchâteloise conseille aux automobilistes d’éviter autant que possible ce secteur.

Les routes de la Vue-des-Alpes, de la vallée de la Sagne et du col de la Tourne seront également touchées par des fermetures momentanées, tout comme la montée du Crêt-du-Locle en direction de La Chaux-de-Fonds.

Afin de pallier la fermeture du col de la Tourne, entre 16h et 17h environ, et faciliter le trafic pendulaire le temps de la course, le tunnel de la Clusette, actuellement fermé, sera rouvert de 13h30 à 17h.