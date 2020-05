Réouverture sous haute tension des écoles françaises

Rédiger un nouveau commentaire

Nadine Lemoine 12.05.2020 à 16:37

Presque 2 mois à voir les parents avec des enfants sortir, profiter du soleil, et là c'est la panique et psychose pour retourner à l'école et travailler ? Faut vraiment arrêter, et cet hiver y vont faire quoi quand grippe saisonnière, gastro et compagnie vont revenir ?