Les modules bien-être rouvriront qu'en été aux Bains de Saillon

Ravagé par un incendie à Noël 2020 , le complexe des Bains de Saillon avait partiellement rouvert le 20 décembre dernier pour les vacances de Noël. Actuellement, seuls les bassins et la rivière sont ouverts. Les autres infrastructures ne sont pas accessibles. Alors que le nouveau spa aurait dû être en service pour les vacances de Pâques, son ouverture a été différée à la mi-juillet. Les mayens du bien-être devraient ouvrir leurs portes une quinzaine plus tôt.

«Les travaux se sont avérés plus importants qu’attendu et les délais de livraison de certains éléments ont ralenti considérablement l’avancée des travaux. En ce qui concerne le spa, le retard est également dû à des travaux supplémentaires imprévus. L’étanchéité de la dalle de cet espace a ainsi dû être entièrement refaite», a expliqué au «Nouvelliste» Dan Meylan, le directeur général du complexe. Le toboggan et les espaces extérieurs devraient, pour leur part, rouvrir durant le mois de mai.