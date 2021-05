États-Unis : Réparation pour deux frères emprisonnés à tort pendant 31 ans

Henry Lee McCollum et son demi-frère Leon Brown ont obtenu 84 millions de dollars pour avoir été maintenus en prison pour un crime dont ils étaient innocents.

Un jury a octroyé vendredi soir 75 millions de dollars de dommages et intérêts à Henry Lee McCollum et à son demi-frère Leon Brown, qui avaient porté plainte au civil devant la justice fédérale pour violations de leurs droits civiques. Un accord conclu en parallèle a ajouté 9 millions supplémentaires.

«C’est le verdict le plus sévère jamais rendu pour une affaire d’erreur judiciaire de toute l’histoire des États-Unis», a souligné Me Des Hogan, qui les représentait. Pour lui, «le jury a voulu envoyer un message pour dire que les anciens temps sont révolus», quand les autorités faisaient peu de cas des droits des personnes marginalisées, pauvres, de couleur, installées en zones rurales.

Les demi-frères avaient 19 et 15 ans lors de leur arrestation en 1983 pour le viol et le meurtre d’une mineure de 11 ans, Sabrina Buie, dans la petite ville de Red Springs, en Caroline du Nord. Le corps de la fillette avait été retrouvé quasi nu dans un champ au milieu de cannettes de bière et de mégots de cigarettes.