Cette arrivée soudaine des forces de l’ordre, les quatre représentants de l’exécutif de la commune de La Chaux (VD) et les quatre bénévoles avec lesquels ils partageaient le papet vaudois l’ont encore en travers de la gorge. Comme le rapporte «24 heures» , le repas s’est terminé en queue de poisson. Alertés par un citoyen, deux gendarmes ont interrompu ce moment de convivialité pour non-respect des normes sanitaires car le groupe dépassait le nombre réglementaire de cinq personnes.

«C’est un couteau dans le dos»

Après avoir livré une trentaine de repas au domicile des seniors de ce village voisin de Cossonay où vivent quelque 400 âmes, municipaux miliciens et bénévoles se sont retrouvés dans la salle communale pour ruper un papet vaudois. Mais l’ambiance guillerette a pris fin avec l’intervention de deux gendarmes. Contacté par «20 minutes», le vice-syndic Jean-François Guex assimile la dénonciation du «corbeau» à «un couteau dans le dos». «Dans un petit village comme le nôtre, au lieu d’appeler la gendarmerie, la personne pouvait nous en parler. On aurait mis fin immédiatement au repas. Il y a eu un procès-verbal et un contrôle d’identité. Il y aura probablement des amendes. C’est malheureux d’en arriver là alors qu’on s’investit bénévolement pour la communauté», déplore l’élu.