Villars-Sainte-Croix (VD) : Repas écourté pour les clients d’un restaurant en feu

Samedi soir, un incendie s’est déclaré dans l’établissement Le Contemporain, situé dans l’Ouest lausannois. Les clients du restaurant ont dû être évacués. La toiture a été détruite.

«Vers 21h30, on m’a fait remarquer que le toit d’en face brûlait. Sur le moment, personne ne semblait alarmé, mais cinq minutes plus tard, le feu a commencé à prendre de sérieuses proportions», raconte un témoin, qui se retrouvait, samedi soir, non loin du restaurant Le Contemporain, proie des flammes à Villars-Sainte-Croix (VD). Les pompiers n’ont pas tardé. «J’ai pu discuter avec des gens qui mangeaient en terrasse. Quand ils ont vu d’autres clients paniqués, ils n’ont pas compris tout de suite ce qu’il se passait. Puis on leur a demandé d’évacuer le restaurant», rapporte le témoin.