Face au rebond de plus en plus fort de l’épidémie de coronavirus - avec notamment un doublement des hospitalisations durant la dernière quinzaine, au bout du lac - les autorités sanitaires genevoises avaient fait part de leur vive inquiétude , jeudi dernier. Elles en avaient appelé à la responsabilité de tous pour enrayer la hausse, notamment dans la sphère privée, entre amis ou en famille, où 75% des nouvelles contaminations auraient lieu. Le Conseil d’Etat devrait présenter des mesures dans ce cadre, mercredi prochain. Parmi elles: l’obligation de s’annoncer aux autorités pour organiser une fête ou un repas chez soi avec des invités nombreux, selon la RTS . Le nombre de personnes limite et le détail de la mesure ne sont pas encore connus.

«Dans ces réunions-là, les personnes ne gardent pas de distance entre elles, parce qu'elles se connaissent. Si on ne met pas une discipline en instaurant des règles, qui sont cette fois obligatoires et non des recommandations, nous allons avoir toujours plus de foyers infectieux qui partiront de ce type de réunions», a expliqué vendredi soir au 19h30 le conseiller d'Etat genevois Mauro Poggia. Le magistrat MCG a aussi indiqué que des contrôles seront possibles et que «si on voit que deux voire davantage de personnes qui ont été testées positives se sont précisément rencontrées lors d'une manifestation de ce type, son organisateur devra en répondre.»