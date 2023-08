Argovie: Repéré dans le canton, un raton laveur risque d’être éliminé

20min/lecteur reporter

«Je me souviendrais encore longtemps de cette rencontre», raconte un témoin après avoir vu un raton laveur à Rheinfelden (AG). La scène s’est produite tôt le matin, ce qui est rare puisque l’animal préfère se faire discret et vit surtout la nuit. Le témoin l’a observé en train de rechercher de la nourriture.

Cette rencontre, bien qu’inhabituelle, pourrait se multiplier à l’avenir. Le raton laveur est originaire d'Amérique du Nord. Mais pour la production de fourrure, les animaux ont été amenés en Allemagne. Et certains se sont échappés des fermes d’élevages et ont colonisé le nord-ouest de la Suisse.

Mais même s’ils sont sympathiques avec leur masque noir de cambrioleur, qu’ils sont considérés par beaucoup comme inoffensifs, ils posent problème et pourraient devenir un vrai fléau pour l’homme. En quête de nourriture, les ratons laveurs pénètrent peu à peu dans les zones habitées, ravageant les jardins et fouillant les poubelles et autres dépôts.