Uri

«Repérer deux chamois blancs c’est sensationnel»

Deux Uranais ont eu la chance de récemment photographier ces animaux féeriques. Ils ne souhaitent pas dévoiler l’endroit où il ont été aperçus pour protéger les animaux.

Tony Gnos et son fils Fabian n’en reviennent pas. Les deux sont parvenus à immortaliser deux chamois blancs, récemment dans le canton d’Uri. «On en croyait pas nos yeux. On est resté en admiration devant eux», raconte Tony Gnos à la «Luzerner Zeitung». «Les chamois blancs sont rares. En repérer deux c’est sensationnel. Il est possible qu’il s’agisse de jumeaux.»

«On doit être totalement invisible»

Pour pouvoir photographier les deux animaux féeriques, père et fils ont enfilé une tenue de camouflage et se sont cachés près d’un gros rocher. «On doit être totalement invisible sinon ils s’enfuient.» Tony et Fabian se sont rendus une douzaine de fois dans la région pour filmer les animaux. Ils ne souhaitent pas dévoiler l’endroit où se trouvent les bêtes afin de les protéger et éviter que trop de gens curieux s’en approchent.